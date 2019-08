Ragazzino milanese eroe: salva la vita a un uomo che stava annegando in Sardegna

Lo ha visto in difficoltà e non ci ha pensato due volte: ha preso la sua tavola da Surf e lo ha tratto in salvo. È successo nel pomeriggio di mercoledì 7 agosto a Costa Rei, frazione di Muravera (costa sud-orientale della Sardegna). E l'eroe è un ragazzo milanese di 12 anni: Francesco Moretti. È stato lui a trarre in salvo un turista torinese di 59 anni.

Il giovane, secondo quanto ricostruito dall'Unione Sarda, era in mare con la sua tavola da surf quando ha notato il bagnate in difficoltà. In pochi attimi lo ha raggiunto e soccorso: lo ha afferrato, adagiato sulla tavola da surf e poi ha nuotato forsennatamente fino a riva.

Una volta sulla battigia altri bagnanti, tra cui un medico, hanno prestato le prime cure al 59enne prima che arrivassero i soccorsi. L'uomo, imbragato dai sanitari e caricato sull'elisoccorso con un verricello, è stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari.