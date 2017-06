'Ndrangheta a Milano: arrestato Francesco Piccolo, braccio destro di Pepe Flachi

Condannato in via definitiva per associazione a delinquere di stampo mafiosa finalizzata alla estorsione, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di armi, doveva scontare 4 anni e 2 mesi di carcere. E' stato arrestato dagli agenti della Catturandi della Divisione Anticrimine della questura.

Francesco Piccolo detto 'Ciccio', classe '60, è stato rintracciato dai poliziotti nei giorni scorsi all'interno di un appartamento in via Spadini, in zona Comasina. L'uomo, nato a Grammichele (Catania) ma a Milano da tempo, si nascondeva all'interno dell'abitazione della propria compagna, una donna di origini bulgare di trentacinque anni.

La caratura criminale di Piccolo è di notevole spessore, stando a quanto riferito dagli investigatori della questura: era considerato il braccio destro di Giuseppe - 'Pepe' - Flachi, reggente della cosca 'ndranghetista che porta il suo cognome. Nel suo curriculum vitae ci sono precedenti per droga, furto, armi ed estorsione. Il suo nome era saltato fuori nella maxi operazione di Ros e guardia di finanza denominata "Redux Coposaldo", che nel 2011 aveva portato all'arresto di trentacinque 'ndranghetisti in Lombardia.

Per ritrovarlo, dopo la condanna definitiva della cassazione ad inizio giugno, i poliziotti impiegano alcuni giorni. Quando finalmente arrivano da lui, 'Ciccio' non dice nulla, non oppone resistenza e si 'consegna' alla giustizia.

