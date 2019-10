Travolto e ucciso da un camion della raccolta rifiuti fuori da casa: morto imprenditore

È stato travolto e ucciso dal camion delle nettezza urbana fuori dalla sua casa di vacanza a Castelletto Ticino (Novara) Franco Domenico Anelli, imprenditore di Lainate di 74 anni. L'incidente, come riportato a NovaraToday, è avvenuto nella mattinata di lunedì 21 ottobre fuori dalla sua villetta di via Verona, proprio sul Lago Maggiore.

L'imprenditore milanese aveva sentito il rumore del mezzo della raccolta rifiuti ed era uscito precipitosamente, in ciabatte, per gettare il sacco della raccolta indifferenziata. L'operatore del mezzo in quel momento stava facendo retromarcia: Anelli ha tentato di mettere il sacco direttamente nel cassone del camion per velocizzare le operazioni di raccolta ma si trovava nell'angolo cieco ed è stato travolto.

Immediato l'allarme, lanciato dallo stesso operatore, con l'arrivo di un'ambulanza del 118. I soccorritori però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La sua salma è stata trasferita all'ospedale Santissima Trinità di Borgomanero, a disposizione dell'autorità giudiziaria. La polizia locale di Castelletto Ticino e la stradale di Arona si sono occupate dei rilievi e della ricostruzione dell'incidente.

Franco Domenico Anelli abitava a Lainate, nel milanese, ma trascorreva lunghi periodi nella sua villetta di Castelletto. Lascia la moglie e un figlio. Ancora da stabilire la data dei funerali.