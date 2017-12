Morto Franco Zamboni, "pilastro" dell'agricoltura della periferia ovest milanese

E' morto a Milano Franco Zamboni, di professione agricoltore, co-gestore della Cascina Caldera nel Parco delle Cave, molto conosciuto nella zona ovest della periferia milanese. Tra le altre cose è stato socio fondatore dell'Associazione Amici della Cascina Linterno, molto attiva nel territorio dei quartieri di Baggio, Forze Armate, Quinto Romano e Quarto Cagnino. Ed è proprio l'attuale presidente Gianni Bianchi a ricordarlo con un lungo post su Facebook, corredato da alcune fotografie.

"Agricoltore professionale, persona tenace, dal carattere forte, intraprendente e di viva intelligenza", scrive Bianchi: "Lo vogliamo ricordare a percorrere il territorio del Parco delle Cave con le sue bellissime aree agricole perfettamente coltivate, a testimonianza vivente del paesaggio agreste ed anche culturale dell’Antico Contado di Milano. Lo vogliamo anche ricordare in occasione di incontri sull’agricoltura o in riunioni presso il Consiglio di Zona".

Non soltanto agricoltore, Zamboni, ma anche in prima linea nelle battaglie a tutela dell'agricoltura milanese, spesso dimenticata ma capitolo significativo dell'economia delle periferie cittadine (Milano è il secondo Comune agricolo d'Italia) e sicuramente anche della storia delle campagne intorno alla città. Tra gli ultimi progetti in cui Zamboni si era impegnato, quello del "Pane del Parco delle Cave", a cui manca ancora un tassello: rimettere in funzione il forno del pane di Cascina Linterno.

"E' solo questione di tempo e di autorizzazioni, ma prima o poi riusciremo nell'intento", scrive ancora Bianchi ricordando l'impegno comune anche di Zamboni in quel progetto: "Franco sarà idealmente con noi, nella festa d'inaugurazione del nuovo forno".