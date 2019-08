Milano, litigano tra loro e feriscono la mamma che cerca di dividerli: due fratelli arrestati

Prima hanno colpito la mamma. Poi, non contenti, hanno cercato di scagliarsi anche contro i carabinieri. Due fratelli - due italiani di trentuno e trentasei anni, entrambi con precedenti - sono stati arrestati venerdì sera dai carabinieri con le accuse di maltrattamenti in famiglia, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Il loro spettacolo è andato in scena verso le 23 in via Uccelli di Nemi, in casa di loro madre, una donna di cinquantasette anni. Lì i due hanno iniziato a discutere per futili motivi e in un attimo hanno cominciato a distruggere l'abitazione e ad aggredirsi a vicenda. Quando la mamma ha cercato di dividerli è stata colpita dal figlio più giovane, che l'ha ferita a una gamba.

A mettere la parola fine alla follia sono stati i militari, allertati dai vicini di casa. I carabinieri sono stati accolti dai fratelli con minacce e insulti, ma alla fine sono riusciti ad ammanettare i due. I vicini e la stessa vittima hanno raccontato che non era la prima volta che si verificano scene del genere.