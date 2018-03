Ecco il primo Frecciarosa tra Genova e Milano, le due città collegate in 1h e 19'

E' stato effettuato nella mattinata del 15 marzo il viaggio inaugurale del collegamento Frecciarossa tra Genova e Milano. Le stazioni di Piazza Principe e di Rogoredo sono ora unite in un'ora e 19 minuti, poi il treno proseguirà per Venezia toccando Brescia, Verona, Vicenza e Padova e impiegando in totale 3 ore e 53 minuti. Attualmente un InterCity da Genova (Piazza Principe) a Milano (Centrale) in un'ora e 28-32 minuti.

Col nuovo Frecciarossa si risparimano quindi circa dieci minuti (più o meno). I prezzi partono da 14,90 euro (Super Economy) o da 29 euro (base): a disposizione per i viaggiatori quattro livelli di servizio (standard, premium, business ed executive). La partenza da Genova è fissata alle 6.58 (Brignole) e alle 7.05 (Piazza Principe), l'arrivo a Milano alle 8.24 (Rogoredo) e alle 8.35 (Centrale), infine a Venezia Santa Lucia alle 11.10. Il ritorno dalla Laguna è fissato per le 15.50 con transito a Centrale alle 18.25, a Rogoredo alle 18.37 e a Piazza Principe alle 19.55. L'arrivo a Brignole è previsto per le 20.03.

Il primo Frecciarossa sulla tratta è partito con a bordo Orazio Iacono, amministratore delegato di Trenitalia, Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria ed Elisa De Berti, assessore ai trasporti della Regione Veneto. A Milano Centrale il treno è stato accolto da Renato Mazzoncini, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Giuseppe Sala, sindaco di Milano e Attilio Fontana, neoeletto presidente della Regione Lombardia.