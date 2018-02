Arrivato il "Buran" dalla Siberia: lunedì Milano sotto zero tutto il giorno

Come da previsioni, a Milano e in Lombardia è arrivato il freddo siberiano con il vento "Buran". Le temperature si sono sensibilmente abbassate ed è comparsa la neve nelle zone collinari, fino a lambire alcuni territori della provincia del capoluogo. Tutto a causa dei venti in arrivo - appunto - dalla Siberia. I disagi maggiori si verificheranno comunque non tanto in Italia quanto in Stati del centro-nord d'Europa.

I metereologi dicono che l'impatto si farà sentire soprattutto da domenica sera in avanti, ma anche nella giornata del 25 febbraio, a Milano, le temperature sono piuttosto basse, intorno a zero gradi. Sul Nord Italia si faranno sentire gli effetti della Tramontana e della Bora. Il freddo maggiore dovrebbe sentirsi all'inizio della settimana, quindi lunedì 26 e martedì 27, con i fenomeni nevosi e punte fino a -20 gradi centigradi.

Il Comune di Milano si è attrezzato e offre 2.700 posti per i senzatetto e le persone in difficoltà. A disposizione anche alcuni numeri di telefono per segnalare persone che hanno bisogno di assistenza: 02/88447645–646-647–648–649. Domenica in città, comunque, non nevica, mentre le previsioni affermavano che qualche fiocco si sarebbe potuto vedere. Secondo MeteoAm, comunque, lunedì 26 febbraio le temperature a Milano dovrebbero mantenersi sotto zero per tutto il giorno.