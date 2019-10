Milano, ancora una brusca frenata sulla Metro M1 a Cadorna: arrivano le ambulanze

Ancora una brusca frenata. È successo nella serata di mercoledì 2 ottobre quando, intorno alle 19.55, un treno delle Metro M1 "rossa" che stava viaggiando verso Sesto 1° Maggio si è bloccato nei pressi della stazione di Cadorna causando la caduta di alcune persone.

Un uomo di 44 anni e una donna di 61 sono stati soccorsi dai sanitari del 118 per alcune lievi contusioni e il 44enne è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso del Policlinico ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Per permettere le operazioni di soccorso la linea è stata interrotta per circa quindici minuti, poi il treno è stato mandato al deposito per le ispezioni e la circolazione è tornata alla normalità

La brusca frenata: l'indagine e le cause

La brusca frenata ha riacceso l'attenzione su un problema che da diversi mesi sta colpendo i treni della metropolitana e che è finito anche al centro di un'indagine per lesioni colpose della procura, indagine aperta a marzo proprio in seguito a una brusca frenata nella stazione di Cadorna che aveva causato nove feriti.

Non è ancora certo cosa abbia causato la frenata di emergenza di mercoledì, ma in altri casi — come la brusca frenata del 9 marzo 2019 — lo stop improvviso era stata causata da una "anomalia fantasma": un abbassamento della tensione (dovuto a vari fattori) che ha inviato l'informazione al sistema che gestisce la sicurezza in metropolitana; la "risposta" del sistema è stata quella di imporre al treno una frenata.