"Guasto al sistema", tre metro frenano di colpo: otto passeggeri feriti sulla M1 a Milano

Doppio allarme in metro a Milano. Alle 16.01 tre "incidenti" praticamente simultanei si sono verificati tra le stazioni di Turro e Loreto della linea rossa.

Stando alle prime informazioni raccolte, tre treni, tutti della M1, avrebbero frenato di colpo e alcuni dei passeggeri a bordo sarebbero finiti a terra.

Otto feriti in metro a Milano

La centrale operativa del 118 ha inviato due ambulanze e un'auto medica a Turro e tre ambulanze e un'auto medica a Loreto.

Il bilancio finale è di otto persone finite e portate in ospedale. In cinque - una 14enne, una 37enne e tre uomini di 33, 57 e 66 anni - sono rimasti feriti a Loreto e sono finiti tra i pronto soccorso del Fatebenefratelli, Policlinico e San Raffaele. Tre donne - di 25, 64 e 86 anni - sono invece state soccorse a Turro e trasportate alla clinica Città studi e al San Raffaele.

Atm, in un tweet, ha parlato di un "guasto al sistema di alimentazione", che potrebbe essere collegato alle frenate. Per permettere i soccorsi, la metro è stata bloccata tra Palestro e Pasteur per quasi un'ora. Poi, i treni hanno ripreso a circolare su tutta la linea, ad eccezione della fermata di Loreto.

⚠️ #M1: Abbiamo risolto il guasto. La circolazione riprende su tutta la linea. I treni non fermano temporaneamente a Loreto. Per cambiare con M2 scendete a Cadorna. — ATM (@atm_informa) 27 luglio 2018

Atm: "Guasto al sistema"

"La circolazione della linea M1 è stata sospesa tra le stazioni di Palestro e Pasteur a causa di un guasto al sistema di alimentazione", ha spiegato Atm in una nota ufficiale.

"Di conseguenza - ha chiaroto la società - tre treni si sono fermati bruscamente e alcune persone sono rimaste infortunate. L’azienda ha richiesto l’intervento del 118 per prestare soccorso ai passeggeri nella stazione di Loreto e Turro".

I precedenti in metro

A giugno scorso un incidente praticamente identico si era verificato, di nuovo, nella metro di Loreto e a farne le spese erano stati quattro passeggeri, tutti finiti in ospedale.

Tra gennaio e febbraio, invece, altre due frenate brusche - la prima a Cadorna, la seconda a Cairoli - avevano causato contusioni e ferite alle persone a bordo.