Milano, frenata brusca sulla M1: due donne ferite sulla metropolitana rossa a Loreto

Frenata brusca martedì mattina in metro a Milano. L'incidente è avvenuto alle 9.50 su un treno della rossa che viaggiava in direzione Sesto 1 maggio e che in quel momento era in arrivo nella stazione di Loreto.

Dopo lo stop alcuni passeggeri sono caduti a terra. Due di loro - una donna di cinquantuno anni e una di sessantasette - hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure dei soccorritori del 118, arrivati sul posto con un'ambulanza e un'auto medica. Le due signore sono poi state accompagnate in codice verde al Fatebenefratelli per lievi contusioni e ferite.

Stando a quanto appreso, in questo caso si è trattato "semplicemente" di una "frenata di circolazione": in sostanza, entrando in stazione il treno ha arrestato la corsa un po' più bruscamente del solito. Scartata quindi l'ipotesi della frenata d'emergenza, tanto che - come mostrano i primi dati - non sono entrati in azione neanche i pattini che servono per fermare il convoglio in maniera rapida.

L'ultimo incidente, allora dovuto però a uno stop per motivi di sicurezza, si era verificato il 6 dicembre pomeriggio. Quel giorno sedici passeggeri erano rimasti feriti e otto di loro erano stati ricoverati in ospedale.