Milano, frenata brusca in metro: passeggeri sulla M1 "rossa" cadono a terra, sei feriti

Ancora una frenata brusca in metro a Milano. Alle 19.10, per cause ancora in corso di accertamento, un treno della metropolitana rossa si è bloccato poco dopo la stazione di Pagano.

Alcuni dei passeggeri a bordo del convoglio, che viaggiava in direzione Rho Fiera, sono caduti a terra. La frenata, stando a quanto appreso, sarebbe scattata subito dopo la ripartenza dalla stazione.

Frenata in metro, sei feriti

Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di due ambulanze del 118 e i tecnici di Atm. Sei le persone rimaste contuse, secondo le prime informazioni. Tra loro ci sono una donna di trentacinque anni con traumi all'anca e alla testa e una donna di cinquanta, con ferite alla testa e alla schiena. I sei passeggeri, medicati sul posto, sono stati accompagnati in codice verde in ospedale.

La circolazione della M1 è stata sospesa inizialmente su tutta la linea e poi tra Cairoli-Gambara e Cairoli-Lotto. Dopo circa venti minuti, la situazione è tornata nella normalità.

La stessa Atm ha spiegato che "il sistema automatico ha attivato una frenata automatica di sicurezza", che avrebbe quindi causato il brusco stop.

⚠️ M1: la circolazione è momentaneamente sospesa tra Cairoli-Gambara e Cairoli-Lotto. Il sistema automatico ha attivato una frenata automatica di sicurezza. Seguono aggiornamenti. — ATM (@atm_informa) 7 giugno 2019

Circolazione rallentata sulla M5

Poco dopo disagi si sono verificati anche sulla linea M5. Nelle stazioni è stata infatti annunciata una "circolazione rallentata", con ogni probabilità per un guasto momentaneo.

I problemi più importanti si sono registrati sui treni della lilla in direzione San Siro, dove è in programma il concerto di Vasco Rossi. Un convoglio, stando a quanto appreso, è stato bloccato nella stazione di Garibaldi, dove i passeggeri sono stati fatti scendere in banchina.