Milano, brusca frenata di emergenza: 12 feriti lievi sulla metro a Sesto 1° Maggio

Una brusca frenata ha fatto cadere dodici persone sulla linea rossa, nella fermata di Sesto 1° Maggio. È accaduto verso le 15 del 6 febbraio. Sul posto è accorso il 118 con due ambulanze. Tutte le persone coinvolte - tra cui un bambino di un anno e una bambina di 10 - hanno riportato solo ferite e contusioni lievi. Alcune hanno rifiutato il trasporto in ospedale, mentre altre sono state portate in codice verde all'Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo e al Niguarda di Milano.

Come chiarito da Atm, a causare la frenata è stato un funzionamento anomalo delle porte anti suicidio presenti in banchina. Il sistema delle fotocellule - riferisce l'azienda di trasporti - per sicurezza, ha fermato il treno in automatico. Il servizio della metropolitana, sottolinea Atm, non è stato interrotto dopo l'incidente e le corse dei treni sono proseguite secondo il consueto orario.

Sempre sulla linea rossa, nel corso della stessa giornata lo scorso novembre si erano verificati due episodi simili. Nella mattinata lo stop era avvenuto tra Bonola e Uruguay, con tredici persone, tra cui due bimbi, finiti al pronto soccorso; nel pomeriggio invece dopo una brusca frenata erano rimaste ferite altre due persone nella fermata di Palestro.