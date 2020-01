Tira il freno d'emergenza e aggredisce il capotreno a bordo: "Mi stavo annoiando"

Ha tirato il freno d'emergenza bloccando il convoglio. Poi, non contento, ha aggredito il capotreno. Quindi, una volta fermato, ha dato un nome e un cognome falsi agli agenti, cercando - inutilmente - di farla franca.

Un ragazzo di venticinque anni, un giovane nigeriano domiciliato a Milano e con precedenti per rapina, è stato denunciato lunedì scorso dalla polizia locale per interruzione di pubblico servizio, per resistenza a pubblico ufficiale, per aver fornito false generalità e per aver violato la legge sull'immigrazione.

Il suo "spettacolo" è andato in scena verso le 14 su un treno partito da Brescia a diretto a Milano. Poco prima della stazione di Romano di Lombardia, il 25enne ha tirato il freno d'emergenza e si è poi seduto in un vagone vuoto mettendosi a fumare. Quando è arrivato il responsabile del convoglio, il giovane - senza biglietto né documenti - ha pensato bene di aggredirlo prima di essere bloccato da due pattuglie della Locale.

Gli agenti, nonostante i suoi tentativi di dare generalità inventate, sono riusciti a identificarlo e hanno scoperto che era un rapinatore seriale da poco uscito dal carcere e destinatario di un provvedimento di espulsione, in realtà mai rispettato.

Proprio con i vigili, il ragazzo ha giustificato il suo gesto con un semplicissimo: "Mi stavo annoiando". Il 25enne è stato trasferito in un centro per il rimpatrio di Bari in attesa di essere espulso.

Due capotreno aggrediti

È finito in carcere, invece, un italiano di quarantatré anni accusato di aver aggredito due capotreno nel giro di pochi giorni. Il primo blitz è avvenuto il 17 gennaio su un treno Como-Milano, dove si era scagliato contro una 25enne mandandola in ospedale per poi fuggire.

Nella mattinata di mercoledì 22 gennaio, intorno alle 10.30, un altro capotreno era stato colpito sempre dallo stesso 43enne nei pressi della stazione di Cadorna. L'uomo aveva tentato di scappare ma una pattuglia della Polfer di Milano Bovisa era intervenuta bloccandolo.