Frode da 27 milioni, denunciati un'intera famiglia e un commercialista

Dieci persone sono state incastrate dalla guardia di finanza di Gallarate su impulso dell'autorità giudiziaria di Milano. Secondo l'accusa, avrebbero sottratto 40 milioni di euro di profitti nascosti al fisco evadendo 27 milioni di euro tra Ires, Iva e Irap. I reati tributari sono stati attribuiti ai dieci denunciati, che avrebbero presentato dichiarazioni fiscali fraudolente utilizzando false fatture e avrebbero anche compensato debiti tributari con crediti in realtà non spettanti.

L'operazione (denomianta "All in the family") ha incastrato persone tra loro con legami di parentela ed è partita eseguendo 9 verifiche fiscali nei confronti di società operanti nel trasporto, nella logistica e nel facchinaggio. I dieci denunciati avevano costituito società "cartiere" al solo scopo di emettere false fatture, agevolati da un commercialista (depositario contabile delle società).

Presso l'abitazione del professionista sono stati sequestrati orologi Rolex di dubbia provenienza e 22 mila euro in contanti, nascosti in un sacchetto di plastica in un armadio. Oltre alle dieci denunce, l'operazione si è conclusa con il sequestro preventivo di beni mobili e immobili per 27 milioni di euro: in particolare sono stati sequestrati 16 beni immobili, 26 beni mobili registrati, 9 quote societarie e 19 rapporti finanziari.