Fucile con matricola abrasa in un fabbricato nel bosco: due arresti

Avevano un fucile da caccia con matricola abrasa e lo custodivano all'interno di un fabbricato fatiscente in un boschetto di Garbagnate Milanese. Due uomini sono stati sorpresi e arrestati dai carabinieri nel pomeriggio di venerdì 13 gennaio. I militari si sono recati sul posto per ispezionare l'area boschiva lungo via Trattati di Roma e, tra la vegetazione, hanno individuato il fabbricato.

Lo hanno tenuto d'occhio e - dopo poco tempo - hanno sorpreso i due uomini uscire. Si tratta di cittadini marocchini, entrambi con precedenti. Alla vista dei carabinieri, i due hanno tentato di scappare a piedi ma sono stati bloccati nelle vicinanze. La successiva perlustrazione del fabbricato ha portato a trovare il fucile, un Franchi calibro 12, senza munizioni.

I due rispondono di ricettazione e detenzione di armi. Sono stati accompagnati a San Vittore.

La zona è la stessa in cui i carabinieri, l'8 gennaio, hanno trovato una pistola rubata, trentadue proiettili e un silenziatore all'interno di una station wagon parcheggiata vicino al boschetto.