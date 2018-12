Lorenteggio, fucile a canne mozze trovato in una cantina: sequestrato

Un fucile a canne mozze nascosto in un sacchetto all'interno di una cantina. È quanto ha scoperto la polizia la sera del 18 dicembre in uno stabile di via degli Apuli 3, zona Lorenteggio. L'arma, rinvenuta con le relative munizioni, è stata sequestrata.

Il ritrovamento è stato possibile grazie ad un’intensa attività info-investigativa, "realizzata negli ultimi giorni e basata soprattutto sulla raccolta di notizie di vario genere e riscontri di natura confidenziale", come annota la polizia.

Gli agenti hanno ritrovato un fucile parallelo calibro 12 marca Bernardelli, modello ‘Sant’Uberto 1’, modificato, con calcio segato e canne mozzate, nascosto in un sacchetto in nylon. Insieme all’arma anche 29 cartucce calibro 12 in perfetto stato di conservazione. Il fucile è la 14esima arma sequestrata nel 2018 dall'Unità Investigativa del Commissariato Lorenteggio.

Del ritrovamento dell'arma è stata subito informata l’autorità giudiziaria, alla quale verranno poi inviati anche i risultati dei relativi accertamenti e degli ulteriori approfondimenti ancora in corso.