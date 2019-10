Carabiniere a caccia, fuori servizio, vede due uomini in fuga dai colleghi e li blocca

I due uomini, che stavano fuggendo dai carabinieri, non se lo sarebbero mai aspettato: mentre erano di corsa a piedi, nelle campagne della Lomellina, si sono imbattuti in un militare fuori servizio impegnato in una battuta di caccia, che li ha bloccati intuendo la situazione e consentendo l'arresto.

E' successo alle tre e mezza del pomeriggio del 16 ottobre nel territorio comunale di Cassolnovo. I due protagonisti, marocchini irregolari in Italia, erano stati fermati dai carabinieri di Gravellona Lomellina lungo la strada provinciale 206, mentre erano a bordo di una Focus, in un normale controllo del territorio. Ma i due non si sono fermati all'alt, hanno proseguito la corsa in auto e poi l'hanno abbandonata prendendo la via delle campagne.

In quel momento un militare della stessa stazione di Gravellona si trovava a caccia col padre. Ha visto i due che correvano e non ci ha pensato due volte: li ha bloccati permettendo ai colleghi di raggiungerli e portarli in caserma. I protagonisti di questa vicenda sono due marocchini, uno domiciliato a Milano e uno a Vigevano, senza permesso di soggiorno. E hanno rimediato una denuncia per resistenza e violazione delle norme sull'immigrazione.