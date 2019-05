"C'è puzza di gas": 14 bimbi dell'asilo con tosse e bruciore agli occhi, 180 evacuati dalle classi

Paura giovedì mattina in largo Scalabrini. Verso le 9.45, infatti, in due classi dell'asilo, bimbi e maestri hanno cominciato a sentire un forte odore di gas.

Quattordici bambini, stando a quanto appreso, hanno iniziato ad accusare tosse e bruciore agli occhi e a quel punto gli insegnanti hanno deciso di far scattare il piano di emergenza e hanno evacuato tutta la struttura, portando nel giardino i 160 alunni accompagnati da venti adulti, tra personale scolastico e maestri.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco - tre squadre stanno verificando l'origine della presunta fuga di gas - e il 118, con due ambulanze, un'auto medica e un mezzo di coordinamento.

I medici hanno già visitato i quattordici piccoli e i due insegnanti che presentavano sintomi significativi all'apparato respiratorio e fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione: nessuno è stato ricoverato. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale. I bimbi sono stati sistemati nella sala mensa adiacente alla scuola per il pranzo. L'edificio è ancora vuoto in attesa delle valutazioni di Ats e Arpa.