Fuga di gas in piazza della Scala a Milano: vigili del fuoco al lavoro, evacuata la zona. Foto

Allarme venerdì pomeriggio in piazza della Scala a Milano per una fuga di gas. La richiesta d'intervento ai vigili del fuoco è arrivata poco dopo le 17.30, quando in zona si è diffuso un forte odore di gas.

Due squadre dei pompieri sono immediatamente intervenute sul posto e, stando a quanto si apprende, la "perdita" sarebbe stata localizzata in una tubatura esterna dell'edificio tra palazzo Marino e la Galleria.

I vigili del fuoco hanno fatto allontanare tutti i presenti e hanno "transennato" la zona. Presente anche la polizia locale.