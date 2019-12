Paura al Giambellino per una fuga di gas: evacuata una decina di persone

Una decina di persone evacuate da una palazzina e vigili del fuoco al lavoro con diversi mezzi. Paura in via Massimo Gorki, zona Giambellino, verso le 13:30 di martedì 17 dicembre, per una fuga di gas .

All'origine della perdita - spiegano i pompieri, tempestivamente intervenuti sul posto - la rottura di una tubatura interrata sotto il cemento della sede stradale, che ha ceduto probabilmente a causa del continuo passaggio di auto.

Per evitare che rimanessero intossicate, otto persone sono state evacuate da una palazzina al civico 10 della via. In seguito i vigili del fuoco hanno provveduto alle operazioni di scavo per localizzare la tubatura da cui è partita la perdita. A collaborare all'operazione anche A2a, prontamente allertata dai pompieri.