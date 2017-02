Fuga di gas in via Ricciarelli a Milano, vigili del fuoco sul posto: strada chiusa al traffico | Foto

Allarme mercoledì sera in via Ricciarelli, zona San Siro, a Milano.

Poco dopo le 19, i vigili del fuoco sono arrivati sul posto perché alcuni residenti hanno segnalato al 115 uno strano odore di gas nell’aria.

I pompieri, intervenuti con due mezzi - tra cui l’unità di intervento chimico -, hanno immediatamente chiuso la strada al traffico e iniziato i controlli del caso.

I caschi rossi si sono concentrati nei pressi di un camioncino che era stato lasciato parcheggiato in zona, dal quale sembra fuoriuscisse uno strano liquido. Non è chiaro con certezza, al momento, se la fuga di gas si sia originata proprio dal mezzo o da un altro punto.

Via Ricciarelli è stata chiusa alle auto nel tratto tra viale Aretusa e via Giacinto Gigante. Sul posto, per dirigere il traffico, sono presenti anche gli agenti della polizia locale.