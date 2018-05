Colpito da fulmine mentre gioca a golf: sessantenne in ospedale per lievi ustioni

Stava giocando a golf in un campo a Lainate quando all'improvviso è stato colpito da un fulmine ed è rimasto lievemente ustionato. E' successo nel pomeriggio di venerdì a un giocatore di sessantuno anni che si trovava all'interno della struttura di via Manzoni, sul green.

La mazza da golf deve probabilmente aver agito come conduttore per la scarica elettrica che ha colpito l'uomo a una mano e a un piede. Fortunatamente il sessantunenne è rimasto sempre cosciente ed è stato lui stesso, intorno alle 17, ad allertare i soccorsi e chiedere aiuto.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato assistenza all'uomo e lo hanno trasferito in ospedale al Niguarda di Milano per gli accertamenti del caso. Le condizioni del giocatore non sono apparse preoccupanti e le ustioni sono risultate lievi.