Fulvio, il modello morto a ventotto anni per un tumore: "Continua a ridere a squarciagola"

Anche in ospedale - dove si era scattato l'ultima foto da pubblicare su Facebook - non aveva perso il sorriso e l'ottimismo. Era pronto, scriveva, "a fare un passo indietro per farne uno avanti". Ma purtroppo, alla fine, ha dovuto arrendersi.

È morto mercoledì scorso a ventotto anni Fulvio Gallina, modello originario di Mantova stroncato da un tumore contro cui lottava da quasi due anni.

Nato e cresciuto a Castel Goffredo, si era trasferito da ragazzo a Milano per seguire da vicino la sua grande passione: il mondo della moda.

Nella città meneghina si era diplomato al corso di "Fashion marketing & communication" dell’Istituto europeo di design e aveva iniziato a lavorare come modello partecipando sfilate e shooting fotografici o come addetto stampa per alcune grandi maison.

Negli ultimi tempi, per provare a sconfiggere il tumore, era tornato a casa sua e mercoledì mattina, in un letto dell'ospedale di Montichiari, purtroppo la malattia ha avuto la meglio.

La sua pagina Facebook - piena di foto che lo ritraggono in passerella o sui set più esclusivi - si è immediatamente riempita di messaggi d'addio dei suoi amici.

"Per te che ci sei stato sempre per tutti in un mondo di egoisti e di arrivisti, per te che non smettevi mai di combattere. Grazie per tutto ciò che mi hai regalato, sei stato unico. Le persone speciali come te restano nel cuore per sempre" è uno dei saluti più belli. "Continua a ridere a squarciagola. Perché è il ricordo più bello che ho di te", scrive qualcun altro commosso.

I funerali si terranno sabato 30 settembre alle 8.45 a Castel Goffredo.