Fumo sul treno Milano-Bergamo: convoglio fermo in stazione, la rabbia dei pendolari

Disagi e rabbia mercoledì mattina per i pendolari lombardi della tratta Milano-Bergamo.

Il treno delle 8.23 via Carnate, infatti, è stato costretto a fermarsi nella stazione di Arcore a causa di una nuvola di fumo che proveniva da una delle carrozze.

“Fumo e ancora fumo - il racconto dei testimoni, dal gruppo Facebook Comitato pendolari bergamaschi -. E un capotreno che cerca di sollevare e usare un estintore tutta sola”.

La nuova di fumo è stata causata dall'impianto frenante di uno delle carrozze che è rimasto bloccato mentre il treno era in marcia.

I viaggiatori si sono poi sfogati proprio sui social: “Ma io mi chiedo, perché pagare il biglietto? Questo non è un servizio. Ogni ritardo è tempo sprecato, tempo che potremmo vivere diversamente invece, grazie a Trenord, buttiamo pezzi di vita che non torneranno mai più indietro. Dovremmo chiedere i danni, altro che riderci sopra. Sveglia”, scrive un ragazzo.

“Io pago un abbonamento annuale per poi? Avere treni da schifo, ritardi, la non sicurezza - gli fa eco un altro -. Ma perché pagare una cosa che non funziona”.