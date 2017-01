Fumo in carrozza: guasto ai freni del convoglio Trenord della linea Milano-Bergamo

Fumo in carrozza e ironia sul web. Uno scatto postato sulla pagina Facebook del Comitato Pendolari Bergamaschi martedì sera ha scatenato una pioggia di commenti per la presenza di fumo a bordo del convoglio Trenord Milano-Bergamo via Carnate.

Il treno 10785 partito dal capoluogo lombardo e diretto a Bergamo attraverso la Brianza per un inconveniente tecnico ha accumulato alcuni minuti di ritardo e intorno alle 18 i viaggiatori a bordo hanno notato una nebbiolina densa diffondersi in carrozza e un odore acre. In ingresso alla stazione di Carnate il macchinista ha dovuto fare i conti con un guasto ai freni, con conseguente fumo e odore di bruciato che ha raggiunto anche i viaggiatori che si sono subito allarmati.

Immediatamente il personale tecnico dell'azienda è interveuto e, dopo una sosta di circa 17 minuti, il treno è ripartito alla volta di Bergamo con un piccolo ritardo. Intanto, ha ironizzato qualcuno, "Biligocc gratis a bordo per tutti e pendolari arrosto".