Guasto a un freno: carrozze del treno "invase" dal fumo, i passeggeri bloccano il convoglio

Due carrozze - raccontano i viaggiatori - completamente invase dal fumo. Quegli stessi viaggiatori, preoccupati, che tirano il freno d'emergenza per riuscire a scendere. E un'ora di attesa per risolvere, alla "meno peggio", il problema.

Mattinata decisamente movimentata, quella di venerdì, sul treno Trenord 10508, partito da Mortara alle 7.23 e diretto a Milano Porta Genova. Il convoglio, stando a quanto appreso da MilanoToday, è stato costretto a fermarsi alle 8.10 a poche decine di metri prima della stazione di Gaggiano perché l'aria a bordo era diventata irrespirabile.

Il fumo in una delle carrozze - Foto Sara Baggio

"Subito dopo la partenza da Vigevano si sentiva già puzza - il racconto di uno dei testimoni -. Dopo Albairate, poi, un fumo denso e acre ha invaso le ultime carrozze, soprattutto nelle zone dei vestiboli. Non si respirava più, le persone non si potevano spostare perché eravamo ammassati come sempre e quindi alcune signore hanno azionato il freno d'emergenza".

In effetti, Trenord sul proprio sito ufficiale parla di un treno "fermo nella stazione di Gaggiano per un azionamento del freno di emergenza su una delle vetture". In realtà, il sistema di blocco è stato messo in funzione perché le ultime carrozze erano piene di fumo che, secondo le primissime ricostruzioni, è stato causato da un guasto a uno dei freni, che sarebbe andato in blocco.

Dopo circa un'ora, durante la quale i passeggeri sono rimasti sui binari al freddo e sotto la neve, il treno è stato fatto ripartire "chiudendo" le ultime carrozze ed è stato fatto fermare nella stazione di San Cristoforo.

Sul posto sono intervenute anche due ambulanze e un'auto medica, ma fortuntamente nessun pendolare è rimasto intossicato né ferito. Ben più gravi, invece, le ripercussioni sulla circolazione, con i treni in transito sulla stessa linea che sono stati costretti a fermarsi per la presenza dei passeggeri sui binari.

I passeggeri che lasciano il treno - Foto Daniele Costa