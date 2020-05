Funerali del giovane calciatore Andrea Rinaldi: l'ultimo saluto al campo sportivo

Martedì 19 maggio alle 15:30 si svolgeranno i funerali di Andrea Rinaldi, il giocatore del Legnano morto improvvisamente a 19 anni per un aneurisma cerebrale. La cerimonia si terrà nel campo sportivo di Cermenate, nel Comasco, dove il ragazzo aveva iniziato la sua carriera sportiva.

Ad annunciare le norme da seguire per prendere parte all'addio il sindaco di Cermenate, Luciano Pizzutto: "Relativamente all’ultimo saluto al caro Andrea, al centro sportivo Giancarlo Vago di via Montale, abbiamo previsto una capienza massima di 400 posti, appositamente segnati, tutti in piedi sul prato erboso del campo di calcio. II nostro Centro Sportivo è raggiungibile da via Europa Unita, svolta in via XXV Aprile indi svolta in via Montale; è ben fornito di parcheggi, via Montale (tutta), via Montessori e via XXV Aprile. L’ingresso per la cerimonia funebre avverrà solamente dalla via Montessori e l’altro da via Montale, attenendosi espressamente alle direttive del personale messo a disposizione per garantire sicurezza".

ll Prefetto di Como aveva annullato le esequie previste inizialmente per giovedì 14 maggio a causa dell'importante afflusso di persone attese ai funerali, che non avrebbe permesso il rispetto delle norme anti Covid-19.