Cino Tortorella: camera ardente al Piccolo Teatro, funerali a Quinto Romano

Sarà il Piccolo Teatro Grassi di via Rovello ad ospitare la camera ardente di Cino Tortorella, attore e presentatore televisivo morto a Milano il 23 marzo, a 89 anni. "Mago Zurlì", come era conosciuto universalmente, aveva iniziato proprio al Piccolo la sua carriera: aveva infatti frequentato la scuola d'arte drammatica negli anni '50 del XX secolo.

La camera ardente sarà aperta nel foyer del teatro lunedì 27 marzo dalle 9 alle 13.

I funerali sono invece previsti per le 14.45 di lunedì 27 nella Parrocchia della Provvidenza in via Arpino (Quinto Romano).