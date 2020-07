I funerali di Elena e Diego, i gemellini uccisi dal loro papà, saranno lontani da quelli dell'uomo

Sabato 4 luglio nella cittadina Milanese di Gessate si svolgeranno i funerali dei piccoli Elena e Diego, i gemelli 12enni ammazzati dal papà, Mario Bressi. Per l'uomo, morto suicida poco dopo l'orribile duplice omicidio, le esequie funebri saranno celebrate in un altro momento. L'addio ai gemelli sarà invece alle 10, nel campo sportivo di Gessate (Mi): in prima fila ci sarà la mamma dei piccoli, una 45enne originaria di Gorgonzola, devastata dal gesto insensato del marito, con il quale era in fase di separazione.

Intanto, le indagini sull'omicidio, avvenuto venerdì a Margno, in Valsassina, dove erano da qualche giorno in vacanza hanno rivelato che i 12enni sarebbero stati strozzati a mani nude dal padre killer. L'autopsia sul corpo di Elena e Diego è stata eseguita dall'anatomopatologo incaricato dalla Procura di Lecco, Paolo Tricomi.

La Procura darà due mesi di tempo al medico per la consegna della relazione finale: gli accertamenti in atto riguardano l'ossoide, per verificare se si sia trattato di strangolamento - in questo caso presenta una frattura - o soffocamento. Inoltre si dovrà accertare se siano o meno comparsi segni di pressione sui corpi dei ragazzini per capire se siano stati immobilizzati.

Mario Bressi si è tolto la vita buttandosi dal Ponte della Vittoria, il giorno stesso del ritrovamento dei corpi senza vita dei bambini nel condominio 'Il castagno', nei pressi della partenza della funivia che porta al Pian delle Betulle, dove la famiglia milanese era solita trascorrere le vacanze.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A trovare i corpi senza vita dei figli era stata la madre - anche lei 45enne, di Gorgonzola - arrivata sul posto all'alba dopo aver ricevuto un messaggio dal marito in cui le diceva che non avrebbe mai più rivisto i suoi figli. Si sta cercando di comprendere se si sia trattato di un gesto premeditato da tempo o di un raptus.