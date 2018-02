I funerali di Jessica Faoro, uccisa a coltellate, si terranno sabato 24 febbraio

Sono stati fissati per sabato 24 febbraio i funerali di Jessica Valentina Faoro, la ragazza di 19 anni uccisa l'8 febbraio a coltellate dal 39enne Alessandro Garlaschi, tranviere, che subaffittava una stanza alla giovane. Le esequie si terranno alle 11 (salvo eventuali variazioni) nella parrocchia di San Protaso, in piazzale Brescia, e saranno celebrate dal parroco don Paolo Zago.

Lo rendono noto i genitori di Jessica con una nota congiunta: "Noi genitori di Jessica Faoro, insieme e uniti in questa vicenda, anche con Andrea, informiamo che il rito funerario verrà celebrato il giorno 24 febbraio 2018. Nell'occasione desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno manifestato con fatti e parole il proprio affetto per Jessica, precisando che le donazioni sino ad oggi raccolte e già ricevute ci hanno permesso di anticipare una parte dei costi connessi alla sepoltura". Il comunicato si conclude specificando che verranno destinati a Jessica anche le donazioni in corso.

Il Comune di Milano aveva reso noto che si sarebbe fatto carico delle spese per le esequie della ragazza, e don Gino Rigoldi, che l'aveva conosciuta e l'aveva avuta in una delle sue comunità, si era reso disponibile a celebrare il rito funebre. E' intanto ormai certo, per gli investigatori e i magistrati, il movente sessuale del barbaro omicidio: è stato infatti trovato un biglietto inequivocabile vergato a mano dall'assassino, nel quale l'uomo manifestava il suo interesse per la ragazza.

Una settimana prima, Jessica aveva chiamato i carabinieri chiedendo aiuto in seguito a un approccio sessuale esplicito da parte di Garlaschi, ma poi era tornata a vivere in quella casa. Gli agenti di polizia, l'8 febbraio, hanno trovato l'uomo in casa (aveva cercato di nascondere il corpo di Jessica senza successo). Il tranviere si è difeso spiegando di avere litigato con Jessica per un film e che lei aveva impugnato un coltello: lui l'aveva disarmata e l'aveva colpita. Ma questa versione non è ritenuta credibile dagli investigatori.