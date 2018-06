Quasi un anno dopo l'omicidio: celebrati i funerali di Marilena, uccisa dal vicino di casa

Il silenzio ha accompagnato l'arrivo del feretro di Marilena Rosa Re, la promoter 58enne di Castellanza (Varese) uccisa il 30 luglio 2017 dal reo confesso Vito Clericò, suo ex vicino di casa, per il funerale celebrato nella parrocchia di Garbagnate Milanese. Dopo dieci mesi di attesa, necessari perché sulla sua salma potesse essere esaminata dagli esperti medico legali, Re è stata tumulata.

Presenti alla cerimonia il marito, Carlo Buzzi, i due figli della vittima e i nipotini, chiusi nel loro dolore anche nel rispetto di quella discrezione che, descritta ampiamente da chi la conosceva, ha sempre contraddistinto Marilena Re.

Durante l'omelia il parroco, don Claudio Galimberti, ha parlato del male, che "esiste nella realtà personale di ognuno di noi, poi - ha detto - c'è il male estremo". Alla fine della messa il parroco ha concluso dicendo che se "la giustizia deve perseguire chi ha ucciso, la pietà cristiana preghi per questa persona che ha ucciso perché la sorte dell'assassino è orribile".

La 58enne sarebbe stata decapitata e la sua testa ricoperta con un materiale che apparentemente sembra cemento, poi è stata gettata in un campo di Garbagnate Milanese. Lo ha affermato la legale del pensionato, Daniela D'Emilio: "Sul volto, ha spiegato il nostro consulente di parte, c'era una specie di calce, un cemento morbido che copriva la testa lasciando fuori solo un occhio".

Non solo. Clericò l'avrebbe colpita numerose volte alla testa e al volto, come emerso dall'autopsia sui resti della testa, ritrovata lo scorso 25 settembre. "Sul cranio della vittima risultano evidenti fratture facciali, ma non è ancora chiaro se provocate ante o post mortem, e non sembrerebbero visibili invece segni di oggetti utilizzati per colpire", precisa l'avvocato Franco Rovetto, difensore di Vito Clericò.