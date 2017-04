Tutto pronto per la Fiera del libro e per il "Fuori Tempo di Libri"

E' tempo di libri a Milano. Si chiama così (Tempo di Libri) la manifestazione in programma dal 19 al 23 aprile, organizzata dalla Fabbrica del Libro, alla Fiera di Rho ma anche - con "Fuori Tempo di Libri" - in tutta la città, o quasi. L'idea è quella di riproporre le esperienze positive di Expo in Città (nel 2015) e del Fuori Salone (durante la Design week), ovvero costellare la città di Milano di incontri ed eventi paralleli alla manifestazione ufficiale.

Una formula che ha avuto successo, che piace, che produce vitalità e che anima i quartieri cittadini, già dimostratisi pronti e all'altezza per accogliere i visitatori offrendo loro un'esperienza a tutto campo di fruibilità della città. Questa volta la manifestazione collaterale è pensata in orario tardo pomeridiano e serale, non si accavalla quindi con la fiera principale. Sul sito sono stati pubblicati i programmi di entrambe le manifestazioni: la Fiera e il Fuori Tempo di Libri.

Alcuni eventi si terranno fuori Milano. Sono coinvolte, in particolare, diverse librerie e biblioteche di Monza, ma anche biblioteche a Sesto San Giovanni e Rho; inoltre gli aeroporti di Malpensa e Linate avranno punti di bookcrossing in collaborazione con Sea. Ancora un po' "debole", forse, il coinvolgimento delle periferie che, in questa prima edizione, viene fatto sostanzialmente solo attraverso le biblioteche rionali.