Sgominata banda di ladri d'appartamento: nascondevano quasi due chili di preziosi in oro

Gli agenti della Squadra Mobile di Milano, in collaborazione con la polizia di Reggio Emilia, hanno individuato e fermato tre cittadini albanesi, tra i ventidue e i ventisei anni, autori di furti in appartamento a Reggio Emilia e Modena. Il trio stava facendo dei sopralluoghi in zona Ripamonti a Milano.

Complessivamente alla banda sono stati sequestrati gioielli, collane, orologi e bracciali preziosi per un totale dei oltre un chilo e ottocentosessanta grammi d'oro, seicento pezzi in totale.

Gran parte della refurtiva - tutto l'oro - era a bordo di un'auto fermata in corso Lodi e guidata da uno dei tre, ricercato per essere fuggito dagli arresti domiciliari. Il resto - gli orologi - è stato rinvenuto a Novellara in provincia di Reggio Emilia.