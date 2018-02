Milano, centro commerciale nel mirino dei ladri: in un mese arrestati sei malviventi

Un arresto ogni cinque giorni. E tutta la refurtiva recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

Super lavoro dei carabinieri della compagnia di Corsico, che nell'ultimo mese sono stati impegnati in numerosi servizi di controllo nei pressi del centro commerciale "Milanofiori" di Assago, più volte finito nel mirino di ladri e scippatori.

Dal 1 gennaio al 1 febbraio, i militari sono riusciti ad arrestare sei persone e a recuperare oltre 600 euro di merce, rubata proprio dai negozi del mall.

Gli ultimi a finire in manette, giovedì mattina, sono stati marito e moglie - entrambi residenti al campo rom di via Chiesa Rossa e con precedenti -, accusati di furto aggravato in concorso. I due, stando a quanto reso noto dagli uomini dell'Arma, sono stati fermati subito dopo aver rubato un trolley da un furgone parcheggiato fuori dal centro commerciale e sono stati arrestati.

Il 23 gennaio scorso la stessa sorte è toccata a due uomini, cittadini albanesi. La coppia aveva cercato di rubare 280 euro di lamette dal supermercato, ma sulla propria strada ha trovato i carabinieri.

Il 15 gennaio, invece, a finire nel mirino di una ladra - una donna albanese - era stato il negozio di "Zara". La malvivente, arrestata subito dopo il colpo, aveva rubato vestiti per un valore di 213 euro e aveva cercato, inutilmente, di far perdere le proprie tracce.

Missione fallita, a inizio anno, anche per un altro ladro - un cittadino georgiano - che aveva provato ad allontanarsi dallo store "Cisalfa" nascondendo 170 euro di abiti. Anche per lui, beccato in flagrante, sono scattate le manette.