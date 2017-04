Rubare auto è il loro mestiere, almeno una a notte: arrestati Lupin, suo padre e altri cinque

La sua abilità nel rubare le auto era tale che si era guadagnato tra gli abitanti del campo rom di via Bonfadini l'appellativo di Lupin. Il ragazzo, un italiano di trentadue anni, se ne andava in giro tutte le notti per le strade di Milano, insieme al padre, un sessantenne, a caccia di vetture da depredare. Con loro 'lavoravano' un giovane eritreo e un monzese di quarant'anni. Rubavano in media una vettura a notte, ma nelle giornate più proficue erano in grado di portarsene a casa anche due o tre. Poi ci sono anche due cittadini marocchini, che avevano il compito di smontare le auto. E il titolare di una carrozzeria a Trezzano Sul Naviglio, attorno a cui gravitava tutto il giro di compra-vendita, un italiano di quarantasei anni.

E' la fotografia della rete criminale che ha smantellato la Compagnia dei carabinieri di Corsico. I sette personaggi - ognuno con un ruolo ben definito - sono finiti in manette con l'accusa di furto aggravato, ricettazione e riciclaggio. Con loro altre cinque persone sono state deferite in stato di libertà. Il blitz dei militari, tra arresti e perquisizioni, ha riguardato diverse province italiane: Milano, Ancona, Como, Monza, Pavia, Perugia e Varese.

Le indagini - ricostruisce il maggiore Giodi Linguanti - sono iniziate dopo un controllo 'casuale' in un'autofficina in via Fleming a Trezzano. Era il mese di giugno 2016. All'interno, però, i militari avevano colto in flagrante due marocchini indaffarati a smontare un'automobile rubata a Milano giorni prima. Dislocati nel magazzino, poi, gli uomini dell'Arma avevano rinvenuto diverse tracce del 'passaggio' di vetture di provenienza furtiva.

ECCO DOVE E COME VENIVANO RUBATE LE AUTO