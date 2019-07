Rubava dentro le auto parcheggiate per il Latin Festival, arrestato

Stava approfittando della manifestazione "Latin Festival" in corso ad Assago, in zona Forum, per depredare le autovetture parcheggiate. Ma è stato scoperto dai carabinieri in servizio nella zona e arrestato.

E' successo nella serata di giovedì 25 luglio. I carabinieri - della stazione di Assago - si trovavano sul posto per il normale servizio di prevenzione dei reati in occasione del festival. Hanno visto il malvivente all'opera e lo hanno bloccato dopo che aveva già aperto le portiere di alcune automobili e rubato all'interno.

L'uomo, un peruviano di 42 anni con precedenti e ufficialmente senza fissa dimora, ha cercato di opporsi all'arresto. Era in evidente stato di ebbrezza. Con sé aveva diverse borse rubate dentro varie automobili, tutte restituite alle proprietarie. Lui è stato arrestato e portato in caserma ad Assago in attesa del rito direttissimo.