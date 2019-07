Furti d'auto, scoperti due capannoni "deposito" in provincia di Milano

Le "basi" erano a Legnano e Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano, in due capannoni all'interno dei quali i carabinieri di Novara hanno trovato i pezzi di almeno 30 automobili rubate, immagazzinati con cura e catalogati a seconda della tipologia.

L'indagine, denominata "Ultima", è durata 18 mesi e si è sviluppata a partire da altre operazioni che, dal 2016 in poi, avevano già portato ad arrestare 86 persone per reati contro il patrimonio. L'ultimo filone di inchiesta, che ha portato a scoprire i capannoni del Milanese, è relativo ai furti di auto, e in particolare a una "squadra" di cinque persone che operava in Lombardia e in Piemonte. I cinque - arrestati nella mattinata di martedì 30 luglio - rispondono di associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione e al riciclaggio.

La specializzazione maggiore era tuttavia quella dei furti in abitazione, in varie province del Nord-Ovest: ben 79 quelli riferiti con certezza alla banda, anzi alle sette bande di albanesi, 24 in totale, tutti arrestati. E un'altra specializzazione del gruppo criminale aveva portato, a giugno 2018, ad arrestare 3 persone trovate in possesso di refurtiva per un milione e mezzo di euro, soprattutto capi d'abbigliamento di marca, computer e profumi rubati in vari negozi e ditte di logistica.