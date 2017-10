Preso il ladro del parcheggio: così svaligiava le auto in sosta fuori dal centro commerciale

Un uomo di sessantadue anni, con precedenti e residente a Rozzano, è stato arrestato martedì mattina dai carabinieri di Corsico per il reato di tentato furto.

Le strade dei militari e del ladro si sono incrociate in mattinata nel parcheggio del centro commerciale Milanofiori di Assago. Lì - hanno accertato i carabinieri, che lo hanno arrestato in flagranza - l'uomo ha cercato di svaligiare una Opel Mokka lasciata in sosta fuori dal negozio "Leroy Merlin".

Alla vista degli uomini dell'arma, il sessantaduenne è salito sulla propria auto e ha cercato un'inutile fuga, subito bloccata dai militari. Addosso al ladro, i carabinieri hanno trovato un disturbatore di frequenze: proprio con il congegno elettrico, avvicinandosi alle macchine, il malvivente riusciva a "bloccare" il telecomando delle auto facendo sì che restassero aperte. A quel punto iniziava la razzia.

Martedì mattina, però, ad assistere a tutto c'erano anche i carabinieri.