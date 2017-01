Rubano in auto in sosta davanti a un hotel. Uno dei due viene arrestato

Due ladri di auto in sosta a Milano, in zona Greco, sorpresi sul fatto grazie alla segnalazione di un passante.

E' successo durante la notte del 20 gennaio in via Lucini. Le auto colpite dai malviventi sono tutte di clienti dell'IH Hotel Milano Gioia. I carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti sul posto mettendo in fuga i malviventi: uno dei due è riuscito a far perdere le sue tracce mentre l'altro è stato bloccato mentre stava cercando di scavalcare una recinzione.

Per cercare - invano - di evitare l'arresto, costui ha sferrato calci e pugni ai militari che stavano tentando di acciuffarlo. E' un tunisino di ventisei anni, irregolare in Italia e con precedenti. E' accusato di rapina impropria, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane aveva con sé la refurtiva: occhiali da sole, abiti, oggetti vari che di solito si conservano in automobile ed anche una macchinina radiocomandata.