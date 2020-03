Presi i ladri dell'Autogrill: fermati in hotel a Milano, traditi dall'Audi Q3 (e dal Mac)

Sono stati traditi dal segnale del computer che avevano appena rubato. E da quell'auto che non era passata inosservata. Tre uomini - un 38enne, un 34enne e un 43enne, tutti cittadini georgiani - sono stati arrestati mercoledì pomeriggio a Milano con l'accusa di furto aggravato.

I tre sono stati fermati dagli agenti in un hotel di via Lippi, in zona Loreto, poche ore dopo aver messo a segno un colpo. A dare l'allarme, alle 15.50, è stato un uomo di 49 anni, cittadino italiano, che aveva subìto un furto sulla sua auto mentre la macchina era parcheggiata nell'autogrill Brianza nord sulla A4.

I malviventi gli avevano fatto sparire 1.200 euro in contanti e un computer Mac, che però evidentemente non hanno disattivato. Il 49enne, infatti, seguendo il segnale del suo portatile - attraverso la funzione "trova il mio Mac" - è arrivato fino in via Lippi, dove ha poi notato un'Audi Q3 che aveva già visto proprio accanto alla sua vettura in autogrill. A quel punto, la vittima ha allertato i poliziotti e gli agenti si sono presentati alla porta della stanza dei tre.

Lì, oltre ai soldi e al Mac, gli investigatori hanno trovato altri 800 euro in contanti e altra refurtiva, che i tre avevano preso da una seconda macchina, sempre su un autogrill, a Fiorenzuola d'Arda. La "corsa" dei tre, però, è finita in hotel.