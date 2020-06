Milano, cantine del condominio assaltate e svaligiate: arrestato un ladro

Cantine aperte e razziate. Tutte nello stesso condominio di via Valfurva a Milano. Tutti colpi messi a segno dalla stessa persona in pochi minuti. E per lui sono scattate le manette con l'accusa di furto. È successo nella serata di domenica 31 maggio, nei guai un egiziano di 19 anni.

L'uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, era scappato dopo aver messo a segni diversi furti all'interno delle cantine condominiali. I militari del nucleo radiomobile lo hanno rintracciato lungo viale Fulvio Testi.

Il giovane è stato trovato in possesso di borse con refurtiva e numerosi attrezzi da scasso. Per lui sono scattate le manette mentre la refurtiva recuperata è stata restituita ai proprietari.

Tenta di svaligiare un appartamento: ladro arrestato

Sempre nella serata di domenica i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un ladro romeno di 45 anni. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato mentre stava per entrare all'interno di un abitazione in via Angeloni dopo aver forzato una porta-finestra. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di tentato furto.