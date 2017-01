Ladruncoli, furti di cosmetici nei supermercati: tutti gli arresti nei giorni di Capodanno

Numerosi ladruncoli e rapinatori pizzicati dai carabinieri del Comando Provinciale di Milano nelle giornate tra il 31 dicembre e il 1 gennaio 2017.

La fitta rete dei controlli ha consentito ai militari dell’Arma di arrestare 17 ladri, sorpresi in flagranza di reato. Questi arresti vanno a sommarsi ai 531 effettuati dall’inizio dell’anno. Tra le operazioni di rilievo, a Bellinzago Lombardo (MI), presso il centro commerciale sulla Padana Superiore, i militari della Stazione di Gorgonzola (MI) hanno bloccato due nomadi croati che, dopo aver rimosso le placche antitaccheggio, hanno trafugato capi di abbigliamento per un valore complessivo di euro 400.

Nel capoluogo, in via Giovanni da Cermenate, i xarabinieri della Pattuglia Mobile di Zona della Compagnia Milano - Porta Magenta hanno bloccato un 31enne romeno senza fissa dimora. L’uomo è stato sorpreso dopo che aveva occultato sotto la giacca prodotti alimentari per 240 euro. Sempre a Milano, i militari del Nucleo Radiomobile hanno acciuffato un secondo romeno, un 20enne pluripregiudicato, che ha provato a superare le casse di un supermercato con 33 scatolette di tonno occultate nei pantaloni.

All’interno di un supermercato del quartiere Giambellino, il furto di 15 euro di generi alimentari è degenerato in rapina, quando il ladro, un egiziano 30enne, non ha esitato ad aggredire a calci e pugni l’addetto alla sicurezza per guadagnarsi la fuga. Sulla porta è stato immobilizzato dall’equipaggio di un’altra gazzella del Comando Provinciale. A Gorgonzola (MI), presso un altro grande centro commerciale, è toccato ai militari della Compagnia di Cassano d’Adda (MI) far scattare le manette ai polsi di un moldavo 37enne, in Italia senza fissa dimora, disoccupato, con precedenti di polizia, sorpreso dalla vigilanza interna mentre tentava di allontanarsi con buste di affettati per un valore di 100 euro.

A Cesano Boscone (MI), presso un mall, i militari della stazione di Corsico (MI) hanno sorpreso una coppia di sudamericani, un 36enne ecuadoriano e una 41enne peruviana, che scappavano dopo aver sottratto videogiochi per un valore complessivo di 480 euro. Un secondo ladro peruviano 36enne, all’opera a Cinisello Balsamo (MI) all’interno di un negozio di articoli sportivi, è stato sorpreso con capi d’abbigliamento occultati nello zainetto.

I carabinieri sono poi tornati per un furto nel medesimo esercizio, arrestando in un vicino parcheggio un 21enne romeno, residente ad Arcore (MB), che, dopo aver prelevato dallo scaffale e indossato un paio di scarpette da corsa, era fuggito lungo la via. Infine, nell’ultima notte del 2016, a Milano, i militari della Stazione Milano - Crescenzago hanno fermato in flagranza di reato una peruviana 36enne disoccupata e il figlio minorenne. La ladra si è resa responsabile del borseggio di una pensionata all’interno di un negozio di via Palmanova e ha passato il portafoglio della vittima al figlio, che lo ha nascosto tra gli abiti. La madre è subito stata arrestata, il figlio denunciato a piede libero e la refurtiva interamente restituita.