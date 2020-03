Furti e rapine nelle case di lusso a Milano: presa la banda che festeggiava in limousine

Prima i colpi, poi le feste. E alla fine le manette. Gli agenti della II sezione della Squadra Mobile di Milano hanno arrestato lunedì mattina tre uomini - due cittadini serbi, tra cui un minorenne, e un cittadino romeno - in esecuzione di un fermo emesso dalla procura della repubblica di Milano.

I tre sono ritenuti responsabili di diverti furti avvenuti negli appartamenti del centro di Milano e sono stati ribattezzati dagli stessi poliziotti come la "banda di arrampicatori", verosimilmente perché riuscivano a entrare nelle case proprio arrampicandosi. Tra i loro blitz più cruenti, stando all'inchiesta, uno del gennaio scorso, quando i malviventi avevano rapinato un'anziana signora tenuta in ostaggio nella sua abitazione per circa un'ora.

Dopo il "lavoro", hanno accertato gli agenti, i ladri erano soliti festeggiare in discoteca tra champagne e cocktail, noleggiando costose limousine per andare in giro per Milano. I tre sono stati rintracciati e fermati all'alba all'interno del campo nomadi di via Monte Bisbino a Barabzate.