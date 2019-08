Milano, "ci sono i ladri nel box del condominio", ma nei garage la polizia trova anche la droga

Due ladri arrestati e una persona, vittima dei primi due, denunciata per il possesso di sostanza stupefacente. È la sintesi estrema di quanto è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì in una palazzina milanese di via Giovanni Terruggia, in zona Niguarda.

“Ci sono i ladri nel box dell'edificio”, la denuncia dei residenti. All'arrivo della polizia, attorno alle 2.15, effettivamente vengono trovati due italiani di 32 e 27 anni nascosti dietro ad alcuni scatoloni dell'unico box forzato. Avevano già portato via una tv e alcuni caschi.

Durante la ricognizione però, gli agenti hanno trovato un sacchettino con 120 grammi di marijuana. Così, il proprietario del garage in questione, un romeno di 40 anni, è stato denunciato per il possesso della droga.

Droga in una palestra di Milano

Poco prima, in una palestra del centro alcuni ladri avevano fatto trovare agli agenti un vero e proprio bottino di cocaina, hashish e anabolizzanti: per questo motivo il titolare della palestra era stato arrestato.