Banda milanese in "trasferta" alla Festa Ducati per rubare i bolidi dei centauri

Erano giunti in Riviera in occasione del World Ducati Week di questo week-end per fare il carico di moto. Qui, ogni anno, decine di appassionati del marchio di Borgo Panigale arrivano da tutt'Italia: ci sono esibizioni, incontri coi piloti di MotoGp, parate.

Una banda composta da quattro persone è stata assicurata alla giustizia dai Carabinieri della Compagnia di Riccione nel corso dell'operazione "Centauro". I malviventi, originari di Cinisello Balsamo nel Milanese e già noti alle forze dell'ordine, sono stati fermati con una decina di moto rubate per un valore di circa 150mila euro. Ogni moto valeva circa 15mila euro.

Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell'Arma, i ladri hanno colpito nel cuore dela notte, rubando le moto dai parcheggi degli hotel.

Per non dare nell'occhio i banditi parcheggiavano le moto in aree isolate per poi prelevarle. I militari riccionesi stanno indagando per appurare se le moto di marca fossero destinate alla vendita all'estero.