Milano, due furti in un mese nel locale del vincitore di "4 ristoranti": "Sala venga da noi"

Due furti in un mese. E un appello al sindaco. Sono stati trenta giorni amari, gli ultimi, per Giuseppe Vesi, il pizzaiolo napoletano che ha vinto il programma di chef Borghese, "4 ristoranti", e che lo scorso 30 giugno ha aperto a Milano il suo locale Mediterraneum.

In un mese, come denunciato da lui stesso e dal socio Davide Rafanelli, il locale è finito per due volte nel mirino di un malvivente, che ha sfondato la porta di ingresso e portato via il bottino, tra bottiglie di liquori e la cassa. L'ultimo furto con scasso è avvenuto il 30 settembre, sempre con la stessa tecnica.

"L’impressione è quella di essere nel mirino della criminalità. Abbiamo bisogno di maggiore sicurezza. Chiediamo un confronto al sindaco. Venga a mangiare una pizza nel nostro ristorante. Gliela offriamo noi", l'invito - un po' provocatorio - di Giuseppe Vesi. "La situazione non è più tollerabile. Per noi è un danno diretto, perché abbiamo subito due furti, ma soprattutto indiretto, chiediamo all’amministrazione comunale solo di poter lavorare in serenità".

"Siamo molto amareggiati e dispiaciuti - gli ha fatto eco Rafanelli -. Siamo nel mirino della criminalità. Stiamo collaborando con le forze dell’ordine perché vengano presi i responsabili. Desideriamo incontrare il sindaco per spiegare l’accaduto e offrirgli la nostra collaborazione e supporto perché questi tristi episodi non accadano più, né a noi né ai colleghi e cittadini della zona".



E uno sfogo da parte dei proprietari di Mediterraneum era già arrivato via Instagram. "Due furti premeditati con scasso in un mese... Lavorare con la paura di essere rapinati non è una bella sensazione ma sicuramente grazie alle telecamere installate dentro al locale e che hanno immortalato i delinquenti le forze dell’ordine sapranno come identificare i responsabili - avevano scritto i titolari -. Intanto noi continuiamo con passione e professionalità a fare il nostro lavoro nella speranza che ciò non si verifichi più".