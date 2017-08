Furti in appartamento a Milano: dai 19 box svaligiati agli arresti in flagranza, è boom

Come sempre agosto è sinonimo di furti in appartamento a Milano. Tanti gli episodi registrati nelle ultime ore, tra arresti in flagranza, fermi preventivi e furti consumati.

Furti e rapine negli appartamenti

In uno degli episodi a chiamare la polizia è stato un residente insospettito a causa dei rumori che arrivavano dai box. La sua intuizione ha permesso agli agenti di arrestare quattro ragazzi slavi che avevano già forzato la saracinesca di un box e si apprestavano a forzarne una seconda. Si è verificato in via Bolla, attorno alla mezzanotte tra martedì e mercoledì.

In manette con l'accusa di furto pluriaggravato in concorso sono finiti un 30enne, un 26enne, un 19enne e un 21enne, quest'ultimo nato a Milano. Hanno tutti precedenti penali e gravitano attorno a diversi campi rom della città.

Nella stessa serata la polizia ha fermato in diversi posti di blocco sei georgiani - apparentemente esperti ladri d'appartamento - pronti a colpire. Anche i carabinieri hanno arrestato due georgiani beccati a rubare presso l'abitazione di un milanese in vacanza al mare, in via Ennio.

E' andata male invece in via Don Giovanni Verità dove alle 3 di mercoledì un residente ha chiamato la polizia per segnalare che ignoti avevano forzato ben 19 box condominiali. Si indaga per risalire ai banditi, così come in via Padova, dove è avvenuta una rapina in casa.