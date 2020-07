Presa la banda delle spaccate: vivevano in camper in parcheggi della periferia di Milano

Li hanno presi a Milano, nei camper, presso i parcheggi del centro sportivo Saini di via Corelli e dalle parti dell'Ortomercato. Sei bosniaci sono finiti agli arresti: sono loro, secondo le indagini dei carabinieri, i rersponsabili di quattro furti con "spaccata" avvenuti in un solo giorno, l'1 luglio, in aziende della Brianza. Si tratta di sei uomini bosniaci che vivono nei camper insieme alle loro famiglie e si spostano frequentemente da un parcheggio all'altro. Rispondono di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Il primo di luglio la "batteria" di furti, ai danni di aziende del settore dell'arredamento e della meccanica di Nova Milanese, Seveso e Cesano Maderno. Per penetrare all'interno delle ditte, i malviventi hanno "sfondato" le porte dei capannoni sia con il proprio furgone sia utilizzando muletti presenti nei cortili delle aziende stesse. Dopo il quarto furto, però, i sei uomini sono stati messi in fuga dall'intervento della polizia stradale e dei carabinieri. Ne è nato un inseguimento di decine di chilometri lungo le tangenziali Nord e Est fino al campo rom di via Bonfadini, a Milano. Durante l'inseguimento, i malviventi hanno lanciato dal furgoncino arnesi, trapani e altri oggetti nel tentativo di frernare la corsa delle forze dell'ordine e mettendo anche in pericolo i numerosi automobilisti in transito in tangenziale.

Giunti in prossimità di via Bonfadini, i ladri hanno fatto perdere le loro tracce, sparpagliandosi a piedi e abbandonando il mezzo e la refurtiva (del valore di qualche decina di migliaia di euro). Le immagini di sorveglianza all'interno dei capannoni hanno fatto il resto: i carabinieri del comando di Monza, coordinati dalla procura locale, hanno riconosciuto alcuni dei componenti della banda, già noti alle forze dell'ordine, e poi hanno identificato anche gli altri.

E siamo al blitz. Per catturare i sei (tra cui un uomo di 45 anni e i suoi due figli) sono stati coinvolti oltre ottanta carabinieri all'Ortomercato e al Saini, dove i malviventi erano stati localizzatti. L'operazione è stata condotta anche attraverso il controllo dall'alto con gli elicotteri dell'Arma.