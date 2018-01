Scuole, ora si ruba anche di giorno durante le lezioni

Furti nelle scuole anche durante gli orari di lezione. Succede in via Polesine, zona Corvetto. Lo denuncia Paolo Guido Bassi, presidente del Municipio 4, in una nota. Le intrusioni nelle scuole sono un noto problema dello spicchio di periferia sud-est di Milano, con oltre sessanta casi nell'anno scolastico 2016/2017: il Municipio li aveva censiti e diffusi alla stampa, «ma a questo lavoro - fa notare il leghista - non è seguita risposta».

Finora, però, le intrusioni avvenivano esclusivamente negli orari serali e notturni. Spiacevoli e da evitare, ma almeno senza che si creasse pericolo per gli alunni. Pare invece che, adesso, qualcuno non abbia più nemmeno questo scrupolo. La dirigente scolastica di via Mincio e via Polesine ha contattato Bassi per raccontare che, in queste ultime settimane, in una occasione sono state viste persone sconosciute nel plesso di via Polesine, una volta sono "spariti", evidentemente rubati, i portafogli degli inservienti e qualcuno ha anche cercato di rubare un videoproiettore.

Bassi ha già girato la segnalazine a tutte le forze dell'ordine, alla polizia locale e alla prefettura. «Trovo - commenta - che si tratti di fatti piuttosto gravi, soprattutto se pensiamo il potenziale pericolo rappresentato da intrusi, chiaramente male intenzionati visti i furti registrati, in un ambiente frequentato da bambini piccoli, che al contrario dovrebbe essere protetto».