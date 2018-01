Quattro arresti per furto in appartamento. In manette anche un ladro specializzato in cellulari

Quattro ladri d'appartamento e un ladro di cellulari sono stati arrestati dalla polizia a Milano nel weekend del 20-21 gennaio. Il primo episodio riguarda due georgiani di 28 e 35 anni che, sabato sera, sono stati sorpresi mentre provavano ad aprire le porte di due appartamenti all'interno di un palazzo in via Crimea, zona Bande Nere. A segnalare la loro presenza nell'edificio è stato un condomino che aveva sentito rumori sospetti.

E' di domenica invece l'arresto di due italiani, un 57enne ed un 59enne, entrambi con numerosi precedenti, mentre cercavano di rubare un televisore da un appartamento nella centrale via San Marco. Con loro avevano uno zaino con attrezzi per lo scasso. Anche in questo caso, la segnalazione è arrivata da un residente che aveva notato i due aggirarsi nel palazzo.

E nella notte tra sabato e domenica un 20enne di origine marocchina è stato inseguito e arrestato per furto di cellulari nella zona delle colonne di San Lorenzo. Era insieme a due complici (riusciti a scappare). Il terzetto aveva avvicinato un giovane e gli aveva rubato il telefono. Grazie al sistema di geolocalizzazione, però, gli agenti hanno individuato il 20enne, trovato in possesso di sei cellulari rubati dentro ad uno zaino.

Nel 2017, come spesso è stato raccontato, i georgiani si sono rivelati i "primi in classifica" nei furti in appartamento. La questura di Milano ne ha arrestati 37 per questo reato, contro 12 italiani e altrettanti albanesi.